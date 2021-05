Pfingsten beschert uns ein langes Wochenende und in manchen Bundesländern auch Ferien. Aber was genau an Pfingsten gefeiert wird, ist auch für Erwachsene oft nicht leicht zu verstehen. Auf der Kinderseite, die Du immer samstags in unserer Wochenendbeilage findest, erklären wir es.

Außerdem geht es auf der Kinderseite um die Frage, ob Schnecken Zähne haben.

Fred Fuchs © MM

Viel Spaß beim Lesen und ein schönes Wochenende mit viel Sonne wünscht Euer Fred Fuchs