Lindenfels. Da auch in diesem Jahr Corona-bedingt die Lindenfelser Brauchtumstage nicht stattfinden können, gibt es am kommenden Wochenende ein Ersatzprogramm. Sowohl am Samstag (2.) als auch am Sonntag (3.) laufen jeweils von 12 bis 17 Uhr Vorführungen in altem Handwerk. Abgedeckt werden die Bereiche Sticken, Spinnen, Weben, Bleiverglasen, Polstern, Schmieden und Schindeln herstellen. hol

