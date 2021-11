Von Oureweller Mundart bis zu den Frauen im Blues: Kultur-Termine in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Gleich zwei Konzerte mit Songs in Odenwälder Mundart geben die Oigeborne am Samstag (27.). Beginn ist um 17 und um 20 Uhr. Am Sonntag (28.), 18 Uhr, stellt die Weinheimer Krimi-Autorin Ingrid Noll – umrahmt von Klaviermusik – ihren neuen Roman „Kein Feuer kann brennen so heiß“ vor (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Um das Leben und Wirken von Astor Piazzolla geht es in einer musikalischen Lesung mit der Akkordeon-Spielerin Cordula Sauter, die am Mittwoch (24.) um 20 Uhr beginnt. Das Trauerspiel „Fräulein Julie“ von August Strindberg ist am Freitag (26.), 20 Uhr, zu sehen. Es gastiert eine Produktion des Euro-Studios Landgraf mit Judith Rosmair und Dominique Horwitz. Streichquartette mit dem Danish String Quartet folgen am Samstag (27.), 20 Uhr. Auf dem Programm stehen Werke von Schumann, Sorensen, Charpentier, Adams und Blumenfeld (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Am Freitag (26.) und Samstag (27.), jeweils 20 Uhr, zeigt das PiPaPo-Ensemble seine Eigenproduktion „Normans Eroberungen – Quer durch den Garten“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869 6104). Das für Sonntag (28.), 19 Uhr, geplante Konzert mit dem Swingsize Orchestra musste abgesagt werden.

Musiktheater Rex Bensheim

Der Gitarrist Carl Carlton ist seit Jahrzehnten u. a. für Peter Maffay, Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen tätig. Am Mittwoch (24.), 20.30 Uhr, gastiert er mit seiner eigenen Band, den Songdogs. Am Freitag (26.), 20.30 Uhr, folgt eine glamouröse Coverband-Show mit John Diva & The Rockets Of Love. Und am Samstag (27.), 20.30 Uhr, sollen in dem Konzertprogramm „Women In Blues“ die Frauen gewürdigt werden, die seit 100 Jahren dieses musikalische Genre maßgeblich mitgeprägt haben. hol BILDer: Uwe Anspach (dpa)/Felix Groteloh/Daniel Devecioglu/Thomas Rabsch/Dirk Hunstein/Caroline Bittencourt/Veranstalter/Sweet Soul Music GmbH

