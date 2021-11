Vivarium und Landesmuseum in Darmstadt mit 2G-Regel

Darmstadt. Mit Inkrafttreten der neuen Coronavirus-Schutzverordnung des Landes Hessen ist der Darmstädter Zoo Vivarium weiterhin für geimpfte und genesene Personen sowie für Schulkinder, die regelmäßig dreimal wöchentlich getestet werden, geöffnet. Die erforderlichen Nachweise und amtlichen originalen Ausweispapiere werden an der Zookasse kontrolliert. Kinder unter sechs Jahren und Kinder, die nicht eingeschult sind, betrifft das nicht. Für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, gibt es ebenfalls Ausnahmen.

Tapirhaus bleibt geschlossen

In den geöffneten Tierhäusern (Vogelhalle, Schopfmakaken-, Binturong- und Tropenhaus, Aquarien-/Terrarienhaus) gelten weiterhin Maskenpflicht und Abstandsregel. Das Tapirhaus bleibt geschlossen. Das zugrundeliegende Hygienekonzept für den Zoo Vivarium orientiert sich an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts.

Eintrittskarten für den Zoobesuch sind über das Ticketportal unter www.tickets.zoo-vivarium.de und an der Zookasse erhältlich.

Auch das Hessische Landesmuseum Darmstadt setzt ab sofort die 2G-Regel des Landes Hessen in den öffentlich zugänglichen Räumen um. Zutritt zu den öffentlichen Räumen wird nur geimpften und genesenen Personen gewährt. Ausgenommen hiervon sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. In diesen Fällen genügt ein Antigentest (mit Nachweis, nicht älter als 24 Stunden) sowie bei Schülern ein regelmäßig aktualisiertes Testheft. Die Negativnachweise werden am Museumseingang kontrolliert.

Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes sowie Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern ist in den Innenräumen des Museums obligatorisch.

Der Museumsbesuch ist weiterhin auch ohne Zeitfensterticket möglich.