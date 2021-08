Vermüllung im Schlosspark Weinheim hat jetzt Konsequenzen

Weinheim. Ab sofort wird der Weinheimer Schlosspark jeweils freitags und samstags ab Einbruch der Dunkelheit abgeschlossen, im Moment um 22 Uhr. Die Sperrung an diesen beiden Abenden soll bis auf Weiteres gelten, zumindest aber in der warmen Jahreszeit. Unumgänglich geworden sei dieser Schritt, nachdem Weinheimer Stadtgärtner auf „ekelerregenden Fotos“ die morgendlichen Zustände auf dem Gelände dokumentiert hatten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die zunehmenden Fälle von Verschmutzung und Vandalismus hätten immer wieder zu Sachbeschädigungen auch im Bereich der öffentlichen Toiletten und zu Sonderschichten der Bauhofmitarbeiter geführt. Auch die Beschwerden wegen nächtlicher Ruhestörung durch feiernde Gruppen hätten zugenommen.

Im Dunkeln fällt Rücksichtnahme

Die Sperrung soll erst ab 22 Uhr erfolgen, um friedlichen und ordentlichen Schlossparkbesuchern möglichst viel Freiraum im öffentlichen Park zu lassen. Die Erfahrung habe allerdings gezeigt, dass Besucher nach Einbruch der Dunkelheit oft keine Rücksicht auf das Gelände und die Umwelt legten. Morgens spätestens um 7 Uhr werde der Park wieder geöffnet.

Der Weinheimer Schlosspark zwischen Marktplatz und Exotenwald ist eigentlich das ganze Jahr über 24 Stunden am Tag geöffnet, der Eintritt ist kostenlos. Der Park, angelegt im Stil eines Englischen Gartens, ist von einem Weiher, uralten Bäumen und einer großen Wiese in seiner Mitte geprägt. red