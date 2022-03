Theater und Konzerte – die Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Parktheater Bensheim

Das Bensheimer Parktheater ist in diesen Tagen Veranstaltungsort für die Woche junger Schauspieler. Eine theatrale Videoinstallation mit dem Titel „FAUSTGretchen“ steht am Dienstag (22.) ab 19.30 Uhr (Einführung 19 Uhr) auf dem Spielplan – diese Veranstaltung ist ausverkauft. Eintrittskarten gibt es noch für „Liebe – eine argumentative Übung“ (Bild 1) des Kosmos-Theaters Wien am Donnerstag (24.) ab 19.30 Uhr (Einführung 19 Uhr). Am Freitag (25.) geht die Woche mit dem Ensemble „punktlive“ und dem digitalen Theaterstück „möwe.live“ ab 19.30 Uhr (Einführung 19 Uhr) zu Ende. (Karten-Info: 06251/1008-16).

Theater Mobile Zwingenberg

Der Musiker und Songwriter Peter Karp und seine Band gastieren am Donnerstag (24.) ab 20 Uhr im Theater Mobile mit dem Programm „Magnificent Heart“, am Freitag (25.) sind dann Mulo Francel & Friends (Bild 2) mit dem Programm „Spring Music“ ab 20 Uhr im Gewölbekeller unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1) zu Gast. Der für Samstag (26.) geplante Auftritt von Michael Fitz ist abgesagt. (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Die Kindertheater-Eigenproduktion „„Die kluge Bauerstochter“ (Bild 3) steht am Samstag (26.) und Sonntag (27.) ab 15.30 Uhr auf dem Spielplan des Bensheimer PiPaPo-Kellertheaters im Wambolderhof. (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869104).

Musiktheater Rex Bensheim

Die für Samstag (26) im Bensheimer Musiktheater Rex geplante Achtziger-Disco ist auf den 7. Mai verschoben worden. (Karten-Info: 06251/1008-16).

Forum Kultur Heppenheim

Das Minguet-Quartett (Bild 4) gastiert im Rahmen der Kammerkonzert-Reihe von Forum Kultur Heppenheim am Freitag (25.) ab 20 Uhr in der Evangelischen Christuskirche des Bergsträßer Kreisstadt. Keine Karten mehr gibt es für die Jazz-für-Kinder-Veranstaltung „Herr Hering, die liebe Frau Gerburg und die Jazzband“ am Sonntag (27.). (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). / red