Ein Sommerhit soll eingängig sein, für tolle Stimmung sorgen und zum Mitsingen animieren. Den Song „Mein Tag“ der Sängerin Jill kann man jetzt Plattformen wie Spotify und Amazon Music herunterladen.

Zwischen Schlager und Pop

Hinter dem Künstlernamen Jill verbirgt sich Jennifer Schmidt aus Grasellenbach im Odenwald. Als die Spezialistin für Suchmaschinenoptimierung beschlossen hatte, neben ihrem Beruf eine Gesangskarriere zu starten, überlegte sie, unter welchem Namen. „Jennifer ist schon zu oft besetzt“, sagt sie. „Ich wollte einen Künstlernamen, der frisch und modern ist und meine Songs widerspiegelt.“ Gleichzeitig sollte er dynamisch und energiegeladen sein wie sie selbst: „Jill“ war geboren.

Die Odenwälder Sängerin Jennifer Schmidt alias Jill im Studio. © wagner

Der Ohrwurm besticht durch seine fröhliche Melodie mit flotten Latin-Rhythmen und zusätzlichen spanischen Textzeilen. Die Odenwälderin, die neben Englisch auch fließend Spanisch spricht, beschreibt darin das Gefühl, das zu tun, was sie mag und was ihr Spaß macht. Das Lied macht Lust darauf, das Leben zu genießen. Jill kann sich vorstellen, dass sich die Hörer in dem Song, der von mehr Freiheit handelt, gerade jetzt, da es mehr Lockerungen gibt, wiederfinden können. „Man kann wieder rausgehen und auch Freunde treffen.“ Für sie persönlich hat der Song eine weitere Bedeutung: Ihre Zwillinge werden in Kürze sechs Jahre alt, ihr Sohn ist drei. „Meine Kinder sind aus dem Gröbsten raus, jetzt ist es möglich, mir auch mal fünf Minuten für mich zu gönnen.“

Jill, die sowohl ihre Melodien selbst komponiert als auch die Texte dazu schreibt, ist es wichtig, dass ihre Musik modern klingt. Mit ihren Songs möchte sie eine Brücke zwischen Schlager und Pop schlagen, mit Stücken, die mitten ins Herz treffen. „Es ist moderner Pop-Schlager mit einem von Hauch von Dance.“ Die Texte sind sehr persönlich und authentisch. „Ich kann nicht über etwas schreiben, wenn ich mich nicht hineinversetzen kann.“

Auch wenn die 35-Jährige als Newcomer gilt, so hat sie bereits Luft im Showbusiness geschnuppert. Jill hat eine Sprech- und Gesangsausbildung absolviert, außerdem hat die studierte Diplom-Journalistin bereits mit 14 Songtexte geschrieben. Später trat sie mit Coverbands auf und wirkte bei Musicals mit.

Als sie vergangenes Jahr zu Beginn der Corona-Krise viel Zeit zum Nachdenken hatte, konzentrierte sich Jill verstärkt aufs Schreiben, das für sie ein kreatives Ventil ist. „Ich merkte, dass es mir guttut“, erzählt die sympathische Sängerin. In ihr reifte der Gedanke, ihre vielen Texte nicht nur für sich zu verfassen, sondern auch für Publikum. Tatkräftige Unterstützung bekommt sie von ihrem Mann: „Er steht voll und ganz hinter mir“, lobt sie.

Videoclip auf Youtube

Eine Hürde sei gewesen, dass sie kein Instrument spielt und nicht wusste, wie sie daraus ein Lied machen kann. Sie fragte sich unter anderem an einer Musikschule durch –und bekam den Rat, statt auf Englisch auf Deutsch zu singen.

Schließlich knüpft die Künstlerin wichtige Kontakte in die Branche. „Ich habe mein Lied a cappella gesungen, und Profi-Gitarrist Manuel Lambert hat es auf der Gitarre gespielt“, sagt Jill. „Er hat die perfekten sommerlich-leichten Akkorde für den Song gefunden.“ Inzwischen ist Manuel Lambert, der Sohn des Sonderbacher Orgel-Stars Franz Lambert, einer ihrer besten Freunde.

Als die Produzenten, der Mannheimer Jochen Ille und der Leimener Thomas Wagner, die Aufnahme hörten, waren sie begeistert – die beiden setzten das Lied schließlich über Wagners Label Intercredo um. „Es enthält Reggae- und Sommerfeeling und ist zudem tanzbar“, sagt Ille. Der Videoclip zum Song, u. a. in einer Mannheimer Tanzschule gedreht, ist etwa auf Youtube zu sehen.

Ende des Jahres oder Anfang 2022 möchte Jill ihr Debütalbum veröffentlichen, mit überwiegend tanzbaren Stücken. „Ich bleibe mir da selbst treu.“ Die Künstlerin hofft, irgendwann wieder auf der Bühne zu stehen – bei Festivals oder auch im Fernsehgarten. Doch jetzt freut sie sich erst einmal über die Veröffentlichung ihrer Debütsingle. „Ich bin glücklich, dass ich mich getraut habe, und es funktioniert“, sagt sie. „Jetzt hoffe ich, es geht so weiter.“