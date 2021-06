Talentshow aus Hochstädten

Hochstädten. „Sprungbrett“ heißt die Veranstaltungsreihe im Hochstädter Haus, die Talenten der Unterhaltungsbranche eine Bühne bieten soll. Nach einer Corona-bedingten Pause wird die Reihe jetzt fortgesetzt, allerdings vorerst im Online-Format. Jede Sendung beginnt um 19 Uhr, dauert ca. 30 Minuten und ist auf dem Youtube-Kanal „Hochstädten TV“ zu sehen. Am kommenden Samstag (12.) ist die Band Muszika Gioia zu sehen und am 19. Juni das Akustik Duo Mixt. Den vorläufigen Abschluss bilden am 26. Juni Gerry Fuchs und Peter Queisser. hol

