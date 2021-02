Bei der Zusammenstellung der Bildvergleiche in unserer Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ hat unser Fotograf allzu oft ein Problem, dass sicher jeder Fotograf nachvollziehen kann: Er muss schönen historischen Bildern eine oft weniger schöne Realität von heute gegenüberstellen. Auch bei unserem heutigen Bildvergleich trifft dies zu. Die Aufnahme des Bensheimer Heilig-Geist-Hospitals aus dem Jahre 1930 hat uns Hans-Reinhard Kühnreich aus seiner umfangreichen Sammlung zur Verfügung gestellt. Wer heute das Bensheimer Hospital über die Rodensteinstraße betritt, wird diese alte Villa zunächst vergeblich suchen und vielleicht vermuten, das Gebäude sei der Abrissbirne für den Neubau zum Opfer gefallen. Wenn man allerdings über die Mathildenstraße am ehemaligen Haupteingang vorbei die Hospitalkirche besucht, dann wird man das Gebäude finden, auch wenn es heute durch spätere Anbauten nur wenig von seinem damaligen Charme erhalten konnte. Auffallend am alten Foto ist der schon damals behindertengerechte Eingang mit einer Rampe für Rollstuhlfahrer. tn/BILD: Neu