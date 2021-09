Ende Oktober ist wieder soweit: Das Grauen hält Einzug auf Burg Frankenstein. Seit seinem Start 1977 begeistert die Halloween-Party auf dem historischen Gemäuer bei Mühltal (Landkreis Darmstadt-Dieburg) Jahr für Jahr Zehntausende Fans aus aller Welt. Die diesjährige wartet mit einem neuen Superlativ auf: Dutzende Monster, verteilt auf verschiedene Areale und 3000 Quadratmeter „Spielfläche“, warten auf ihre „Opfer“ und machen das „Burg Frankenstein Halloween“ zum größten Event seiner Art in ganz Deutschland. Aber es wurde nicht nur an einem neuen Spielkonzept gefeilt: Auch im Bereich der Gastronomie haben die „Halloween“-Macher nach eigener Aussage einige Neuerungen parat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit das Festival auch in seiner 43. Ausgabe wieder möglichst „klassisch“ mit Monstern und Schrecken stattfinden kann, wird „Frankenstein Halloween“ dieses Jahr als 2G-Veranstaltung durchgeführt: Der Besuch ist nur möglich, wenn die Gäste gegen Corona geimpft oder von Corona genesen sind.

Die Monster sind wieder los: Das diesjährige Halloween-Festival auf Burg Frankenstein läuft vom 22. Oktober bis zum 6. November. © Michael Morgenstern

Getestete können dieses Jahr somit nicht am „Frankenstein Halloween“ teilnehmen. Denn diese 3G-Variante hätte nach Einschätzung der Veranstalter ein Halloween-Festival mit deutlichen Einschränkungen bedeutet, was weder den Besuchern noch den Darsteller Spaß gemacht hätte.

Das diesjährige „Halloween“-Festival findet an drei Wochenenden zwischen dem 22. Oktober und dem 6. November statt. In den Tickets enthalten sind das kostenlose Parken auf dem ausgeschilderten Park & Ride Parkplatz in Pfungstadt (Redfort Straße) sowie der Bus-Shuttle zur und von der Burg Frankenstein. Die Busse fahren im Pendelverkehr durchgängig ab eine Stunde vor Beginn und eine Stunde nach Eventende.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf dem Gelände können sich die Besucher frei bewegen und unbeschränkt zwischen Monster- und monsterfreier Zone wechseln. An verschiedenen Stände können sich die Gäste mit Speisen und Getränken versorgen, auch an die Vegetarier ist dabei gedacht worden. red

Info: www.frankenstein- halloween.de