Skelette von Pythons und Boas

Messel. Die aktuelle Sonderausstellung „Pythons und Boas“ im Besucherzentrum des Unesco-Welterbes Grube Messel bei Darmstadt zeigt bis Mitte Oktober faszinierende Funde fossiler Schlangen der Sammlungen des Senckenberg-Naturmuseum Frankfurt und des Hessischen Landesmuseums Darmstadt. Funde aus der Grube Messel, dem ersten deutschen Weltnaturerbe Deutschlands, unterscheiden sich von den meisten Fundstätten dadurch, dass sie nahezu vollständige Skelette vorweisen.

Pythons und Boas zählen zu den bekanntesten Schlangen weltweit und sind in der Lage, größere Beute zu verschlingen. Heute leben sie geographisch fast vollkommen getrennt: Pythons in Afrika, Süd- und Südostasien und Australien, Boas in Südamerika und Madagaskar. Die Ausstellung gibt Auskunft über ihren Artenreichtum und informiert u. a. darüber, wie es zu dieser geografischen Verteilung kam.

Eine Anmeldung für den Besuch der Ausstellung ist nicht erforderlich.