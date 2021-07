Residenzfestspiele mit Konstantin Wecker

Darmstadt. Vom 30. Juli bis zum 29. August – und damit ausgedehnt auf einen Zeitraum von vier Wochen – können in diesem Jahr wieder die Darmstädter Residenzfestspiele stattfinden. Unter dem Motto „Beethoven 2020+1 - ,Zur Freiheit’“ werden Planungen des Beethovenjahres 2020 nachgeholt, die damals aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht stattfinden konnten. Aber auch viele weitere Veranstaltungen verschiedener Genres sollen mit Beethoven und dem Freiheitsthema in Verbindung stehen.

Unter Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen starten die Residenzfestspiele im Akaziengarten des Hessischen Rechnungshofes, was der Idee entspreche, historische Räume und Plätze der ehemaligen Residenzstadt Darmstadt für das Publikum neu zu erschließen. An verschiedenen Orten wie der Orangerie, dem Hoffart-Theater, dem Landesmuseum (Rodensteiner Hof) und der Mathildenhöhe treten Künstler mit Kammermusik und großen Orchesterkonzerten auf. Am Abschluss-Wochenende der Residenzfestspiele erklingt zunächst am Samstag, 28. August, Beethovens 9. Sinfonie. Am Sonntag, 29. August, folgt die Italienische Opernnacht unter dem Titel „Beethoven und die Italiener“. Die Solisten und der Konzertchor Darmstadt werden in diesem Jahr von der Neuen Philharmonie Westfalen unter Leitung von Wolfgang Seeliger begleitet.

Auch Konstantin Wecker ist mit seinem Trio bei den Darmstädter Residenzfestspielen dabei. © Karsten

Zu hören sind bei den Residenzfestspielen u. a. Konstantin Wecker mit seinem Trio, die HR-Bigband, das Eliot Quartet, das Turmalin-Klaviertrio, David Pichlmaier mit einem Beethoven-Liederabend, das Orquesta del Lyceum de la Habanera aus Kuba mit der Hornistin Sarah Willis als Solistin und viele mehr.

Auch für Kinder und Jugendliche gibt es ein Programm über Ludwig van Beethoven. Ein weiteres besonderes Erlebnis wird die „Fidelio“-Produktion mit dem Salzburger Marionettentheater sein. Diese Produktion wurde extra für das Bonner Beethovenfest 2020 konzipiert und wird erstmalig in Darmstadt aufgeführt.

Weitere Details zum Programm werden kurzfristig auf der Website veröffentlicht. red