Orgelwinter in Darmstadt

Darmstadt. Abwechselnd in der evangelischen Pauluskirche und der katholischen Innenstadtkirche St. Ludwig finden die Konzerte des ökumenischen Orgelwinters in Darmstadt statt. Am 29. Januar, 18 Uhr, umfasst das Programm von Wolfgang Kleber in St. Ludwig Musik von Bach, Pachelbel und Brahms. Am 6. Februar, 17 Uhr, spielt Jorin Sandau auf der Schuke-Orgel der Pauluskirche. Am 12. Februar, 18 Uhr, erklingt in St. Ludwig Musik für drei Trompeten, Pauken und Orgel mit den Musikern Alexander Sauer, Noriko Abe, Sonja Radzun, Heidi Merz und Jorin Sandau. Am 20. Februar, 17 Uhr, spielt Wolfgang Kleber“ in der Pauluskirche Orgelwerke von Bach, Buxtehude, Vierne und Reger. Den Abschluss bildet am 26. Februar, 18 Uhr, in der St.-Ludwigkirche Lutz Brenner bei einem Fastnachtskonzert.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Die aktuellen Corona-Regeln und Hygienemaßnahmen sind zu beachten. red

