Bensheim. Die Drachenberge am Berliner Ring in Bensheim haben am Karfreitag (15.) Tag der offenen Tür. Von 12 bis 16 Uhr kann das Gelände erkundet und auch ein erster Eindruck von der neuen Burgspielanlage gewonnen werden, die ab Herbst nutzbar sein soll.

