  Nummernschilder und ihre Bedeutung

Habt ihr auch schon einmal mit der Familien Autokennzeichen erraten gespielt? Dann wisst ihr bestimmt, dass viele Autos hier in der Region HP auf dem Nummernschild stehen haben – das steht für Heppenheim, den Ort, in dem das Auto zugelassen ist. Aber was bedeuten die anderen Buchstaben und Zahlen darauf und wozu braucht man solche Kennzeichen eigentlich, wenn man sich nicht gerade die Wartezeit im Auto vertreiben will?

Fred Fuchs © MM

So ein Kfz-Kennzeichen besteht aus einem sogenannten Unterscheidungszeichen aus ein bis drei Buchstaben, wie zum Beispiel HP für Heppenheim. Außerdem gibt es noch die Erkennungsnummer. Die besteht aus ein oder zwei Buchstaben und bis zu vier Ziffern. Für zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge dienen sie zusammen mit der Zulassungsbescheinigung als Nachweis für die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn jemand zu schnell gefahren und geblitzt worden ist. So kann man herausfinden, auf wen das Auto zugelassen ist.

Wusstet ihr, dass viele Kennzeichen eine Bedeutung haben? Wer will, kann nämlich mitbestimmen, was auf das Nummernschild soll. Die Buchstabenkombination steht dann oft für denjenigen, dem das Auto gehört, LM für Lena Müller zum Beispiel. Die Zahlenkombination hängt häufig mit einem Datum oder einer Jahreszahl zusammen. Ist das bei den Autos in eurem Familien- und Freundeskreis auch so? Euer Fred Fuchs ssr