Niedecken, Söhne Mannheims und Neigel auf der Seebühne

Mannheim. „Seebühnenzauber Spezial“ heißt die neue Veranstaltungsreihe im Luisenpark Mannheim, für die jetzt der Vorverkauf für die wenigen verfügbaren Karten beginnt. Prominentester Künstler dabei ist der BAP-Chef Wolfgang Niedecken, der mit seinem Bob-Dylan-Buch und Songs von Dylan als Mischung aus Lesung und Konzert auf Tour ist. Begleitet wird er von dem Pianisten Mike Herting. Niedeckens Auftritt beginnt am Freitag, 6. August, um 20 Uhr.

Das Programm des „Seebühnenzaubers Spezial“ startet bereits am Freitag, 30. Juli. Dann ist ab 20 Uhr Alex Mayr mit einem CD-Release-Konzert zu erleben. Nach dem Niedecken-Termin folgen am Samstag, 7. August, 20 Uhr, die Söhne Mannheims in kompakter Quintett-Besetzung, zu der u. a. Sänger Claus Eisenmann gehört. Cassandra Steen ist mit ihrer Band am Freitag, 13. August, 20 Uhr, auf der Seebühne an der Reihe. Am Samstag, 14. August, 20 Uhr, folgt die Tribute Show „Women in Blues – A Tribute to the Blues Ladies“, präsentiert von Sweet Soul Music. Den Abschluss bildet Julia Neigel mit Songs ihres aktuellen Albums „Ehrensache“, die für ein Akustik-Set arrangiert wurden. hol