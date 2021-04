Darmstadt. Das Vivarium, der Zoo in Darmstadt, hat ein neues Ticketsystem für Eintrittskarten in Betrieb genommen. Eintrittskarten für den Zoobesuch gibt es ab sofort ausschließlich über das neue Ticketportal auf www.tickets.zoo-vivarium.de. Die Tickets können die Besucherinnen und Besucher in ausgedruckter Form oder über das Smartphone an der Kasse vorzeigen. Dort werden sie entwertet.

Gemäß den Vorgaben der Hessischen Landesregierung zur Corona-Pandemie ist die Besucherzahl derzeit begrenzt. Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Es besteht zudem die Verpflichtung, eine Maske zu tragen. red