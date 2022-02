Neuer Katalog zur Malerei 1550-1700

Darmstadt. Der Bestandskatalog „Malerei von ca. 1550-1700 im Hessischen Landesmuseum Darmstadt“ widmet sich den zwischen 1550 und 1700 entstandenen 251 Gemälden der Darmstädter Barockgalerie. Dieser wurde in vollem Umfang von der Kunsthistorikerin Dr. Heidrun Ludwig in Zusammenarbeit mit der Restauratorin Olivia Levental erforscht und von Wolfgang Fuhrmannek mit Neuaufnahmen bebildert. In zwei Prachtbänden werden die Gemälde umfassend beleuchtet hinsichtlich des aktuellen Forschungsstandes, der Künstlerbiografie, Provenienz, Objektgenese, Ikonographie und Stilanalyse, Datierung sowie Zuschreibung. Der Bestandskatalog ist im Museumsshop für 99 Euro erhältlich und auch über den Buchhandel zu beziehen.

