Schwetzingen. Die allgemeine Corona-Lage macht auch die Verschiebung der für diesen Sommer geplanten Konzerte im Schlossgarten Schwetzingen notwendig. Es wurden folgende neue Termine festgelegt: Toto am 28. Juli 2022 (statt 28. Juli 2021),Max Giesinger am 4. August 2022 (statt 11. Juni 2021), Kool & the Gang am 5. August 2022 (statt 31. Juli 2021) sowie Wincent Weiss am 6. August 2022 (statt 30. Juli 2021). hol

