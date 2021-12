Modellbau-Ausstellung in Viernheim entfällt

Viernheim. Sie ist alljährlich in der Weihnachtszeit ein Anziehungspunkt in Viernheim: Die 160 Quadratmeter große Anlage der Eisenbahnfreunde vom Modellbahnteam Viernheim begeistert stets die Besucher, wenn die unzähligen kleinen Lokomotiven und Waggons ihre Kreise auf dem Schienennetz ziehen, vorbei an den kleinen Nachbildungen der Schweizer Berge, der Lüneburger Heide, des Mannheimer Hauptbahnhofs oder von Alt-Viernheim. Doch wegen der aktuellen Corona-Situation müssen die Züge auch in diesem Jahr im Lokschuppen bleiben: Die große Ausstellung fällt abermals aus. su

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1