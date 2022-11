Kurs in Bensheim: Zaubertinte aus Naturmaterialien

Bergstraße. Aus Pflanzensäften und Ruß wurde noch zu Goethes Zeiten Tinte gewonnen. Für geheime Botschaften war auch Zaubertinte wichtig. Das Schreiben mit Tinte, die Herstellung der Tinte und des Schreibgerätes ist Thema für angehende Zauberlehrlinge bei einer Veranstaltung im Naturschutzzentrum Bergstraße am Sonntag, 27. November. Stefanie Richter bietet den Kurs von 14 bis 15.30 Uhr für Kinder ab sieben Jahren und Familien an. Wer teilnehmen will, zahlt einen kleinen Beitrag und sollte sich bis eine Woche vor der Veranstaltung beim Naturschutzzentrum anmelden. red

