Kulturprogramm auf Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Eine Mischung aus Zauberei und Comedy präsentiert Christian de LaMotte mit dem Titel „Realität kann jeder“ am Freitag (29.), 20 Uhr. Klassischer New Orleans Jazz steht am Samstag (30.), 20 Uhr, auf dem Programm. Es spielen die South West Oldtime All Stars (Karten-Info: Telefon 0625/1008-16).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Parktheater Bensheim

Das britische Gould Piano Trio gibt am Samstag (30.), 20 Uhr, ein Kammerkonzert mit Kompositionen von Haydn, Korngold und Brahms. Ein Einführungsvortrag beginnt um 19 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

4 Bilder © Thomas Karsten

Das Ensemble zeigt seine Eigenproduktion der Komödie „Normans Eroberungen – Quer durch den Garten“. Beginn ist am Samstag (30.) um 20 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869 6101).

Musiktheater Rex Bensheim

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beeinflusst von Bands wie Eagles, Byrds oder CSN & Y ist die Formation High South, die heute (26.), 20.30 Uhr, auf der Bühne steht. Am Freitag (29.), 20 Uhr, folgt die Led-Zeppelin-Coverband Letz Zep und am Samstag (30.), 20.30 Uhr, die Show „Women in Blues“, eine Produktion der Sweet-Soul-Music-Reihe (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Der nächste Kultursalon mit diversen Künstlern öffnet heute (26.) um 20 Uhr seine Türen. Hierzu ist der Eintritt frei. Als Satiriker und Finanzkabarettist wird Chin Meyer angekündigt. Er ist mit „Leben im Plus“ am Donnerstag (28.), 20.30 Uhr, zu erleben. (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Stadthalle Weinheim

„Solo zu zweit“: Unter diesem Titel ist Konstantin Wecker mit Jo Barnikel unterwegs. Das Konzert am Donnerstag (28.) beginnt um 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILDer: Nicolas Wanek/Jake Morley/ Markus Nass/Thomas Karsten