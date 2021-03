  Kolonialwaren und Bäckerei

Unsere heutige Ausgabe der „Bergsträßer Ansichten“ zeigt ein Haus in der Bensheimer Neckarstraße an der Ecke zur Mathildenstraße. Zwar sind mittlerweile die Fensterläden verschwunden und ein Fenster im Erdgeschoss wurde zugemauert, aber sonst hat sich das Gebäude in den vergangenen über einhundert Jahren kaum verändert.

Das Bild aus dem Jahre 1914 zeigt die Familie von Wilhelm Hagenmeyer mit den drei Kindern vor ihrem Kolonialwarengeschäft. Ohne an dieser Stelle Werbung machen zu wollen, lassen sich an der Hauswand und am Schaufenster Markennamen erkennen, die heute noch in jedem Supermarkt angeboten werden.

Vor der Familie Hagenmeyer war August Schäfer Inhaber des Geschäftes. Rechts neben dem Kolonialwarengeschäft können wir auf dem historischen Bild die Bäckerei Mohr entdecken. Ein Kind steht auf der Straße und sieht in Richtung der Kamera. Vorher hatte Ida Göbel ihre Bäckerei in diesem Haus. Vielen Bensheimern dürfte noch die Bäckerei Sauerbrey in Erinnerung sein, die später viele Jahre ihr Geschäft hier hatte und im hinteren Bereich ihre Backstube. Heute werden im ehemaligen Kolonialwarengeschäft kosmetische Behandlungen durchgeführt und in der ehemaligen Bäckerei Pizzas gebacken.

Die Postkarte verdanken wir der Gronauer Stadteildokumentation. Weitere Informationen konnte Klaus Jöckel vom Bensheimer Museumsverein beisteuern, der selbst seine Kindheit und Jugend in der Neckarstraße verbracht hat. tn/BILD: Neu