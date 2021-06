Kein Stadtfest, keine Schlossbeleuchtung

Region. Das Mannheimer Stadtfest 2021 ist endgültig abgesagt. Schon im März war klar, dass der Traditionstermin der Großveranstaltung, die sonst stets Ende Mai ein Wochenende lang rund 320 000 Menschen anlockt, wegen der Corona-Pandemie nicht zu halten sein würde. Doch nun steht fest, dass auch zu dem geplanten Ersatztermin vom 23. bis 25. Juli nicht im üblichen Rahmen mit fünf Bühnen, zahlreichen Gastronomieständen, Kinderfest und Kunsthandwerkermarkt gefeiert werden kann.

„Leider lässt die aktuelle Rechtssituation nicht zu, ein Fest ohne Besucherbegrenzung in dieser Größe durchzuführen“, begründete Christine Igel, Geschäftsführerin der Event & Promotion GmbH, die Entscheidung. Eine Umzäunung des Veranstaltungsgeländes sei „bei unserem Stadtfest im Herzen der Einkaufsmeilen nicht umsetzbar“.

In Heidelberg ist auch die für den 10. Juli geplante zweite Schlossbeleuchtung in diesem Jahr abgesagt worden. Ein Corona-konformes Sicherheitskonzept wie bei geschlossenen Veranstaltungen sei bei den Schlossbeleuchtungen, zu denen sich Zehntausende Besucher weitgehend unkontrolliert auf engem Raum wie der Neckarwiese treffen, nicht umzusetzen, heißt es zur Begründung. Wann genau die Schlossbeleuchtungen in diesem Jahr nachgeholt werden können, stehe noch nicht fest. pwr/hol