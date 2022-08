In den Ferien ins Universum reisen

Mannheim. Das Planetarium Mannheim erweitert während der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sein Programmangebot speziell für Kinder und Familien. Von Dienstag bis Freitag stehen neben den üblichen Vorstellungszeiten um 11.30 und um 14 Uhr zusätzliche Shows für Kinder auf dem Programm.

So können etwa Kinder ab vier Jahren mit dem Huhn Lilli das Geheimnis des Mondes erkunden. Kinder ab fünf Jahren können mit der Fledermaus Flappi nach dem Sternbild „Fledermaus“ am Nachthimmel suchen und Lars, dem kleinen Eisbären, einen Besuch am Nordpol abstatten.

Kinder ab sechs Jahren können eine Schulklasse des Jahres 3001 bei ihrer abenteuerlichen Klassenfahrt in einem knallroten Weltraumbus begleiten und mit Luna und Felix zu den Planeten des Sonnensystems reisen – und das alles im klimatisierten Kuppelsaal vom bequemen Planetariumssessel aus.

Speziell für die „Großen“, also für Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene, startet am 9. September die neue Planetariumsshow „Galaxis – Reise durch die Milchstraße“. Das Programm wurde zu 100 Prozent im Planetarium Mannheim produziert und lässt das Publikum unsere Heimat-Galaxie so anschaulich erleben wie noch nie, wie es in der Mitteilung heißt. Zuerst wird die Milchstraße von außen betrachtet und dann geht es hinein in ihr sternenreiches Zentrum. Zusammen mit dem „Sonderforschungsbereich 881 – Das Milchstraßensystem“ der Universität Heidelberg und der internationalen StarForge-Forschungsgruppe wurden aktuelle wissenschaftliche Daten und Simulationen für das Planetarium visualisiert. Dadurch ist es möglich, die Milchstraße dreidimensional erfahrbar zu machen.

Die prämierte Astronomie-Show „Planeten – Expedition ins Sonnensystem“ zeigt das Planetarium Mannheim während der Sommerferien auch in ukrainischer Sprache. Die Premiere findet am Mittwoch, 10. August, um 18 Uhr statt. Weitere Vorstellungen gibt es mittwochs am 17., 24. und 31. August sowie am 7. September jeweils um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die kostenlosen Tickets werden ausschließlich an der Planetariumskasse ausgegeben.

Für Freunde sphärischer Musik zeigt das Planetarium Mannheim im September die audiovisuelle Show „Sphere“ des Komponisten Robot Koch und des Visual-Arts-Künstlers Mickael Le Goff. Die Show nimmt das Publikum mit auf eine Entdeckungstour in verschiedene Dimensionen und Räume, vom Innersten bis zu kosmischen Weiten.

Am 3. Oktober heißt es dann im Planetarium Mannheim „Türen auf“ für alle Maus-Fans. In diesem Jahr dreht sich beim Türen-auf-Tag der Maus alles um „Spannende Verbindungen“. Wer wissen will, wie Sterne und Planeten entstehen und wie die Astronomen das herausgefunden haben, ist hier genau richtig, wie es weiter in der Mitteilung heißt. red