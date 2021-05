Unsere heutiger Bildvergleich in der Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ führt uns in die Bensheimer Bahnhofsstraße der 1970er Jahre. In eine Zeit – für heutige Jugendliche schwer vorstellbar –, in der man im Fernsehen angezeigt bekam, wenn eine Sendung in Farbe ausgestrahlt wurde. Beim Blick auf die historische Postkarte, die im Jahre 1976 versendet wurde, fällt sofort die Dominanz der Farbe Rot auf. Man könnte fast vermuten, der uns unbekannte Fotograf hätte absichtlich zwei rote Pkw in der Straße geparkt, um die Werbung für Agfa Color im linken Bildteil noch zu verstärken. Damals war dieser Teil der Bahnhofsstraße noch nicht verkehrsberuhigt, sondern eine ganz reguläre Straße. Sicher können ältere Bensheimer einige Geschäfte ihrer Kindheit auf der Postkarte wiederentdecken, die längst Geschichte sind.

Wir verdanken die schöne Erinnerung an die siebziger Jahre Ferdinand Woißyk, der uns die Postkarte aus seiner umfangreichen Sammlung zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat. tn/Bild: Neu