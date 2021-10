Heute schon gelächelt? Das ist nicht immer so einfach. Jeden Tag werden wir mit den – oft nicht so guten – Nachrichten konfrontiert. Wir hören von Gewalt, Hass, Ausgrenzung. Von Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten müssen und von Menschen, die durch Naturkatastrophen alles verlieren. Wir fragen uns, wie wir bald noch leben sollen, wenn alles teurer wird und dann ist da noch unser Lieblingsthema Corona.

Neben diesen Meldungen kommen aber auch unsere ganz persönlichen Schicksalsschläge hinzu: Krankheiten, der Verlust eines geliebten Menschen, Mobbing, Probleme im Beruf oder in der Familie. Wo bleibt da unser Grund zum Lächeln?

Kleine Dinge schenken neuen Mut

Christiane Sillus © Privat

Der Wochenspruch für die kommende Woche steht im Römer 12,21: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ Das ist leichter gesagt, als getan. Werden wir doch regelmäßig von schlechten Nachrichten erschlagen. Viele fühlen sich dann klein, hilflos und schwach. Ich versuche, neben all den Nachrichten von dem Bösen auf der Welt, den Blick auf das Gute nicht zu verlieren.

Oft sind es die kleinen Dinge, die wir im Alltag schnell übersehen, die aber doch so stark und kraftvoll sein können und die uns wieder neuen Mut und Hoffnung schenken: Ein freundliches Wort der Wertschätzung, eine Geste die uns zeigt, dass wir nicht allein sind, ein Lächeln, das auch uns lächeln lässt.

Ich gebe zu, das ist nicht immer leicht und manchmal frage ich mich auch, wo Gott in unserer Welt steckt. Aber er ist genau hier. In all dem Chaos, zwischen all den schlechten Nachrichten. Mit den angeblich kleinen Dingen, will er uns zeigen, dass er da ist und uns sieht. Ich hoffe, ihr seht die kleinen und großen Wunder, die Gott euch zukommen lässt.

Ein Geschenk Gottes

Wenn ihr eines der größten Wunder Gottes sehen wollt, dann werft einen Blick in den Spiegel. DU bist ein Geschenk Gottes. Unabhängig davon, ob dir das gerade bewusst ist oder ob du dich im Moment eher verlassen fühlst. Du bist Gottes geliebtes Kind und Du allein hast die Macht, dem Guten und Positiven in deinem Leben mehr Gewicht zu schenken.

Wie Superhelden können wir das Böse in unserem Leben überwinden, unsere Superkraft dafür ist ein Lächeln. Mit unserem Lächeln zeigen wir, dass wir Hoffnung haben und dass wir dem Guten in unserem Leben die Macht geben. Unser Lächeln, das Gott uns geschenkt hat, ist der erste Schritt, um das Böse zu überwinden!

Probiert doch mal aus, die Menschen und die Welt anzulächeln. Meist kommt das Lächeln auf irgendeine Weise zurück! :-)

