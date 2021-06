Heute ist der Tag der Asteroiden

Heute ist der internationale Asteroiden-Tag. Das ist ein jährlicher Aktionstag, an dem über Asteroiden und deren mögliche Risiken informiert werden soll. Asteroiden sind sogenannte Kleinkörper, die sich im Weltall um die Sonne bewegen. Die meisten haben einen Durchmesser von weniger als 100 Kilometern. Sind die Himmelskörper nur wenige Zentimeter oder Meter groß, nennt man sie Meteoriten. Asteroiden ordnet man – von der Größe her – also zwischen Meteoriten und Zwergplaneten ein.

Den ersten Asteroiden entdeckte man im Jahr 1801. Man nannte ihn „Ceres“ nach der römischen Göttin des Ackerbaus. 1802 wurde der zweite Asteroid „Pallas“ entdeckt, 1807 der Asteroid „Vesta“. Danach passierte erst mal eine lange Zeit nichts mehr. Es dauerte 38 Jahre, bis der nächste Asteroid gefunden wurde. Bis zum Jahr 1890 wurden über 300 Asteroiden entdeckt. Mit der Zeit wurden Teleskope immer besser und fortschrittlicher. Mittlerweile kennt man über 750 000 Asteroiden. Den Asteroidentag feiert man heute, weil am 30. Juni 1980 das Tunguska-Ereignis stattfand. Dabei kam es in Sibirien, in der Nähe des Flusses „Steinige Tunguska“, zu mehreren Explosionen. Es lässt sich nicht genau sagen, was passierte, aber eine Theorie geht davon aus, dass ein kleiner Asteroid in die Erdatmosphäre eintrat und in einigen Kilometern Höhe explodierte. fw

