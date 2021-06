Haus und Familie des Steinmetzmeisters

Bergstraße. Zu dem Fotomotiv, das am vergangenen Mittwoch in unserer Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ zu sehen war – ein Haus in der Bensheimer Friedhofstraße –, hat uns ein Anruf der Bensheimerin Hildegard Jakob erreicht. Ihr Großvater war der Steinmetzmeister Peter Mayer, der das Haus 1898 erbaut hat und dort seinen Betrieb hatte.

Peter Mayer starb 1918 an der Infektionskrankheit Ruhr. Nach seinem Tod wurde das Steinmetz-Unternehmen von seinem Sohn Georg Mayer, dem Onkel von Hildegard Jakob, übernommen.

Friederike Mayer, die Witwe von Peter Mayer, gründete nach dem Tod ihres Mannes ein Lebensmittelgeschäft, „um sich damit durchzuschlagen“, wie sich Hildegard Jakob erinnert. Das Lebensmittelgeschäft wurde nach dem Tod von Friederike Mayer von ihrem Sohn Karl Mayer und ihren Töchtern Dorothea und Cilla Mayer weitergeführt.

Insgesamt hatten Peter und Friederike Mayer sieben Kinder. Cilla Mayer ist zugleich die Mutter von Hildegard Jakob, der wir diese detaillierten persönlichen Informationen zur Haus- und Familiengeschichte verdanken. hol/BILD: Neu

