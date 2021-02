Reichelsheim. Auf Grund der anhalten Pandemie-Lage ist das in der Reichelsheimer Reichenberghalle geplante Konzert mit den Zillertaler Haderlumpen erneut abgesagt worden. Die komplette Abschiedstournee der Gruppe mit über 50 Terminen wurde auf das Jahr 2022 verlegt. Neuer Termin für das Konzert in Reichelsheim ist der 19. Februar 2022. Alle Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch bei der Gemeindeverwaltung in Reichelsheim zurückgegeben werden (Telefon 06164/508-26). zg