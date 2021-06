Freizeitbroschüre mit „Hits für Kids“

Region. Was unternehmen mit den Kindern an Wochenenden oder in den bevorstehenden Sommerferien? Der ADAC Hessen-Thüringen will mit der neuen kostenfreien Freizeitbroschüre „Hits für Kids“ beim Finden von spannenden und abwechslungsreichen Ausflugszielen für die ganze Familie helfen.

Die Broschüre beinhaltet Highlights für alle Kinder bis ins Teenager-Alter und bietet eine Auswahl an 570 Freizeitangeboten. Für jeden Wunsch und jede Wetterlage soll etwas dabei sein. Sportskanonen können sich in Klettergärten, auf Abenteuerspielplätzen und oder beim Sommerrodeln austoben. Neugier und Wissensdurst werden in Museen und Mitmach-Ausstellungen gestillt, und Rätselfans kommen in „Escape Rooms“ auf ihre Kosten. Spannung untertage bieten alte Bergwerksstollen und Höhlen. Und in historischen Burgen oder Schlössern hört man vielleicht noch heute Gespenster spuken.

Alle Ausflugsideen werden laut Pressemitteilung in einem kurzen Text beschrieben. Wichtige Informationen wie Adressen und Websites sind ebenfalls angegeben. In den Inhaltsverzeichnissen sind die Orte alphabetisch je Bundesland sortiert sowie in sieben Themenbereiche unterteilt. Die Karten auf den ausklappbaren Umschlagseiten bieten eine zusätzliche geografische Darstellung aller Orte mit Ausflugszielen. Kleine Euro-Symbole zeigen an, wie teuer der Besuch der jeweiligen Sehenswürdigkeit für eine Familie mit zwei Kindern wird. red