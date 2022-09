Bensheim. Ein französischer Gourmetmarkt ist in dieser Woche auf dem Bensheimer Marktplatz zu finden. Angeboten werden typische Produkte aus dem Nachbarland am Mittwoch (28.), Donnerstag (29.) und Freitag (30.) jeweils von 9 bis 18 Uhr sowie am Samstag (1.) von 9 bis 17 Uhr. hol

