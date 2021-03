40 Jahre Technik Museum Sinsheim, 30 Jahre Technik Museum Speyer – beide Einrichtungen feiern in diesem Jahr Jubiläum. Was als Idee beim Stammtisch entstand, zählt heute – mit zwei Museen, Tausenden Exponaten, zwei IMAX-Kinos und zwei Hotels – zur größten privaten Techniksammlung Europas mit über einer Million Besucher pro Jahr. Die Anblicke der beiden Überschallflugzeuge auf dem Dach in Sinsheim und die Boeing 747 vor der Kulisse des Speyerer Doms, sind nicht nur Technikfans bekannt.

Die Überschall-Legenden Tupolev Tu-144 und Concorde auf dem Museumsdach in Sinsheim. © Technik-Museum Sinsheim

Im beschaulichen Kraichgau öffnete am 6. Mai 1981 ein kleines Technikmuseum erstmals seine Pforten. Ein paar Monate zuvor hatten sich ein paar Freunde, Oldtimer-Enthusiasten, Sammler und Hobby-Restauratoren dazu entschlossen, ihre automobilen Schmuckstücke mit der Welt zu teilen. Schließlich waren einige beeindruckende Zwei- und Vierräder in den heimischen Garagen versteckt. Das zukünftige Gebäude musste aber finanziert und instand gehalten werden.

Kurzerhand gründeten – am 28. November 1980 – 15 Technikfans den Trägerverein „Auto-Technik-Museum e.V.“. Im darauffolgenden Jahr – am 6. Mai 1981 – konnte das Technik-Museum Sinsheim seine Tore zu einer 5000 Quadratmeter großen Technikwelt öffnen. Im Laufe der Zeit entstanden Beziehungen zu anderen Museen, Vereinen, Sammlern und Clubs. Die Bandbreite der Ausstellungsstücke erweiterte sich ständig und reicht heute vom U-Boot und unzähligen Oldtimern über Motorräder und Lokomotiven bis zu Flugzeugen und einem Raumgleiter. Mittlerweile zählt der Verein über 3500 Mitglieder weltweit, davon fast 150 auf Lebenszeit. „Jeder Einzelne bringt sein Netzwerk und seine Ideen ein, um so die Museen weiter zu entwickeln. Wir sind ein gemeinnützig anerkannter Verein, der nicht der Gewinnabsicht dient. Vereinsziel ist es, dass die Welt der Technik für die kommenden Generationen erhalten und zugänglich bleibt“, erläutert Museumspräsident Hermann Layher. „Natürlich lässt sich alles schnell auf dem Smartphone nachlesen. Aber vor einem Space Shuttle stehen und merken, wie klein man eigentlich ist, zur Concorde aufsteigen und nur erahnen können, wie es wohl wäre, mit diesem Supervogel Überschall zu fliegen, auf der Tragfläche eines Jumbos Selfies machen oder aber einfach die Fortschritte des Automobilbaus der letzten 150 Jahre in einer Halle zu sehen, erleben und verstehen – das wird keine Internet-Suchmaschine einem erklären können“, davon ist der Museumspräsident überzeugt.

Weil immer neue Ausstellungsstücke hinzukamen, mussten bald neue Räumlichkeiten her. In Speyer fündig geworden, besiedelte der Museumsverein das Gelände rund um die historische Liller Halle – damit war der Grundstein für das Technik-Museum Speyer gelegt. Im August 1990 begannen die aufwendigen Renovierungs- und Restaurationsarbeiten. Am 11. April 1991 folgte die Eröffnung des Technik-Museum Speyer. Dort kann man dank des U-Boots U-9 der Bundesmarine von sich behaupten, einer der südlichsten U-Boot-Stützpunkte in Deutschland zu sein. Nachdem in Sinsheim das IMAX-3D-Kino eröffnet worden war, folgte in Speyer die Grundsteinlegung des IMAX-Dome-Kinos. Ein Hotel samt Caravanpark entstand.

Mit dem weltgrößten Propeller-Flugzeug, eine Antonov An-22, setzte für die beiden Technik-Museen eine Serie aufsehenerregender Großtransporte ein, darunter der sowjetische Raumgleiter Buran, der Überschall-Passagierflieger Tupolev Tu-144 und ein Seenotrettungskreuzer. Mit einer Concorde ist das Technik-Museum Sinsheim außerdem das einzige Museum weltweit, in dem die beiden jemals im Liniendienst eingesetzten Überschall-Passagierflugzeuge Seite an Seite besichtigt werden können – auch von innen. Mit einer Boeing 747 befindet sich ein weiteres Großexponat in Speyer. Die dortige Raumfahrthalle beherbergt heute zudem Europas größte Ausstellung für bemannte Raumfahrt.

Beide Museen befinden sich seit 2017 im großen Umbruch: Die Hallen werden umgebaut, modernisiert, besondere Highlights noch mehr in Szene gesetzt. Für das Jubiläumsjahr 2021 sind unterschiedliche Feierlichkeiten bzw. Themenwochen vorgesehen.

Eine große Herausforderung steht den Museumsmachern jedoch noch bevor: Ein U-Boot ist von der Bundesregierung versprochen und soll so bald wie möglich nach Sinsheim kommen. red