Ein schmuckes und wunderschön saniertes Gebäude in der Bensheimer Friedhofsstraße ist unser heutiges Motiv. Die historische Aufnahme (um das Jahr 1952) und die Hintergrundinformationen stammen ursprünglich aus der Sammlung von Dieter Kellermann. Sie wurden uns von Rudolf Schmitt vom Museumsverein Bensheim zur Verfügung gestellt. Erbaut wurde das Gebäude im Jahre 1898 von Steinmetzmeister Peter Mayer, der in der Friedhofsstraße auch sein Geschäft hatte. Viele seiner schönen Sandsteinarbeiten fertigte er im Auftrag von Prof. Heinrich Metzendorf. Mayer starb im Jahre 1918 in Folge einer im Krieg zugezogenen Infektionskrankheit. Während sein Sohn Karl das Steinmetzgeschäft übernahm, eröffnete Witwe Anna Mayer mit den anderen Kindern Karl und Dorothea ein Kolonialwarengeschäft, das bis etwa 1970 bestand. tn/BILD: Neu

