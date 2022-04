"Endlich"-Festival in Darmstadt mit Element of Crime

Darmstadt. Aus der (Corona-)Not geboren wurde im vergangenen Jahr das Endlich Open Air auf dem Darmstädter Messplatz mit zehn Tagen Kultur während der Pandemie. Im Sommer 2022 steht die zweite Auflage der Veranstaltung an: Vom 12. bis 17. Juli soll es auf dem Messplatz mal laut, mal gemütlich – und notfalls auch wieder coronakonform zugehen. Die ersten Beteiligten stehen fest: Am 12. Juli spielen Element of Crime (Foto oben), am 13. Juli ist Danger Dan an der Reihe, am 14. Luki folgt Lea und am 15. Juli Aurora. Weitere Programmpunkte sind in Planung. Der Vorverkauf hat begonnen. red/BILD: Charlotte Goltermann

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1