Eine königliche Wirtshausgeschichte

Die heutige Ausgabe unserer Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ führt uns erneut in die Bensheimer Fußgängerzone.

© Thomas Neu

Das historische Foto zeigt das einst sehr bekannte Bensheimer Gasthaus „Zu den drei Königen“ an der Ecke Hauptstraße/Dalberger Gasse. Bereits im Jahre 1717 wird in einem Rathausprotokoll ein „Dreikönigswirt“ erwähnt. In den darauffolgenden Jahrzehnten wechselte das Gebäude öfters den Besitzer und wurde im Jahre 1807 durch einen Neubau ersetzt.

In der abwechslungsreichen Wirtshausgeschichte begegnet man unter anderem einem Brauer namens Wilhelm Wantzel, der die Genehmigung erhielt, das Abfallwasser aus dem Herrgottsbrunnen (heute Nibelungenbrunnen) zu benutzen.

Im Jahre 1905 erwarb der Bensheimer Metzgermeister Joseph Paulin das Haus, um es an die Mainzer Aktienbrauerei zu verpachten. Als Wirt wurde Carl Völker gefunden, der drei Jahre später selbst der Besitzer des Gasthauses wurde.

Von ihm ist überliefert, dass er stets am Tag des Namenspatrons seiner Gaststätte (also am 6. Januar) ein Konzert mit Illumination veranstaltete.

Im Jahre 1922 gab Carl Völker den Gastwirtschaftsbetrieb auf und vermietete die Geschäftsräume an die Samenhandlung H. Wolf, genannt „HAWO“.

Auf dem historischen Foto erkennt man neben den Werbeaufschriften der Gastwirtschaft bereits die Werbetafeln der Samenhandlung.

Bei der Bombardierung der Bensheimer Innenstadt wurde das Gebäude 1945 zerstört. Auf dem Trümmergrundstück erbaute Metzgermeister Karl Fuchs einen Laden- und Bürobau im typischen Stil der 1950er Jahre. Ältere Bensheimer können sich sicher noch an das Schuhhaus Brauner erinnern, das hier seine Geschäftsräume hatte.

Das historische Foto samt den Hintergrundinformationen verdanken wir dem Archiv der Stadt Bensheim. Das Originalfoto stammt ursprünglich aus dem Nachlass der Familie Völker. tn/Bild: Neu