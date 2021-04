Eine Bühne für hessische Musiker

Was macht eine Band ohne Bühne? Vielen freischaffenden Künstlern ist durch die fehlenden Auftrittsmöglichkeiten ihre Lebensgrundlage entzogen worden. Deshalb startet der Hessische Rundfunk (HR) nun die Aktion „Bühne frei“. Damit möchte der Sender nach eigenen Angaben Musiker aus ganz Hessen unterstützen und für ein Konzert auf die Bühne holen.

Ab sofort können sich Ensembles, Bands und Solokünstler aller musikalischen Genres auf www.hr.de/buehnefrei bewerben. Geplant sind mehrere Konzertabende, für die sich laut Ankündigung jeweils ein prominenter Gastgeber vier Acts einlädt.

Konzerte vor Publikum sind seit Monaten nicht erlaubt, Säle und Clubs geschlossen, Festivals abgesagt. Die Corona-Pandemie trifft die Kulturbranche so hart wie kaum eine andere. „Weil öffentliche Auftritte mit Publikum weiterhin abgesagt bleiben, wollen wir mit der Aktion ‚Bühne frei‘ der hessischen Musikszene ermöglichen, sich einem breiten Publikum zu präsentieren und auf sich aufmerksam zu machen“, beschreibt HR-Programmdirektorin Gabriele Holzner das Vorhaben. Schon im Dezember habe der Sender erfolgreich den „HR-Comedy-Marathon“ veranstaltet und damit Künstler aus einem anderen Genre unterstützt. Auch die HR-Bigband habe sich zu ihrer Konzertreihe „Act Local“ zahlreiche Jazzmusiker aus Hessen als Gäste eingeladen.

Für die neue Aktion gesucht werden nun professionelle Bands, Ensembles und Solo-Künstler aus allen musikalischen Stilrichtungen von Rock bis Klassik, die durch die pandemiebedingten Veranstaltungsausfälle hart getroffen wurden. „Wohlwissend, dass wir weder Einzelne noch die ganze Branche über Wasser halten können, möchten wir sie in dieser schweren Phase unterstützen und ihnen einen kleinen Lichtblick geben“, so die Projektverantwortlichen.

Im Rahmen dieser Aktion will der HR in Hintergrundberichten, Porträts und Gesprächen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die hiesige Musikszene zeigen. Zu sehen gibt es die Konzerte mit jeweils vier Acts und einem prominenten Gastgeber ab Mai im HR-Fernsehen, in der ARD-Mediathek sowie auf YouTube. Ausgewählte Auftritte senden die HR1-Live Lounge und HR2-Kultur. zg

Info: Weitere Informationen und Bewerbungen unter: www.hr.de/buehnefrei. Hashtag im Social Web: #buehnefrei.

