Ein Haus mit schmalem Giebel

Unsere heutige Ausgabe der Bergsträßer Ansichts-Sachen beschäftigt sich mit einem Gebäude, das in den 1960er Jahren abgerissen wurde.

Unser Leser Ferdinand Woißyk hat der Redaktion einen alten Zeitungsausschnitt zugesendet, in dem der damalige Bensheimer Archivar und Museumsleiter Richard Matthes kurz vor dem Abriss des Gebäudes dessen Geschichte darlegt. Das „schmalgieblige Haus Adam“ in der oberen Hauptstraße ragte mit seiner Häuserfront nahezu drei Meter in die Straße hinein und wurde als Verkehrshindernis in der damals noch nicht als Fußgängerzone deklarierten Straße gesehen.

© Thomas Neu

„Seit über 100 Jahren war das Haus im Besitz der Familie Adam, die darin ein Uhrenfachgeschäft betrieb,“ schrieb Richard Matthes damals. Das Haus stammte nach einer am Türsturz eingemeißelten Jahreszahl aus dem Jahre 1747. Im hinteren Teil lehnte es sich an der – an dieser Stelle noch erhaltenen – Stadtmauer an. An der Nordwand in Höhe des ersten Stockwerkes waren zwei steinerne Kanonkugeln eingemauert, die wohl auf dem Grundstück gefunden wurden, als das Haus im 18. Jahrhundert gebaut wurde.

Im Jahre 1963 erwarb die Stadt Bensheim das Gebäude, um es im Jahre 1965 zum Abbruch und Wiederaufbau an die Firma Peter Kuhn weiterzuverkaufen.

Bei der späteren Bebauung des Grundstückes wurde die kleine malerische Sackgasse zugebaut, die von der Hauptstraße aus einen Blick auf die Stadtmauer und die Wirtschaftsgebäude eines ehemaligen Adelshofes gewährte. Heute kann man nur noch über die Obergasse diesen Teil der Bensheimer Stadtmauer besichtigen. tn/Bild: Neu