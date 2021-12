Ein bisschen was geht noch: Termine auf Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Eine „Satirische (Weih-)Nacht“ mit dem Duo Die Buschtrommel wird am Freitag (17.), 20 Uhr, gefeiert. Die beiden Weihnachtskonzerte mit den Original Blütenweg-Jazzern am Samstag (18.) und Sonntag (19.) sind abgesagt worden (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Das für Donnerstag (16.) geplante Konzert der Band Swamp Cats wurde abgesagt. „Zwischen Kerzenschein und Gänsekeule“ heißt die Weihnachtsrevue der Voice Academy am Freitag (17.), 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Die Eigenproduktion „Normans Eroberungen – Quer durch den Garten“ ist letztmals dieses Jahr am Freitag (17.) und Samstag (18.), jeweils 20 Uhr, zu sehen (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869 104).

Musiktheater Rex Bensheim

Der Schweizer Pasquale Aleardi ist nicht nur Schauspieler, sondern mit seinen Phonauten auch als Sänger und Musiker unterwegs. Für Donnerstag (16.), 20.30 Uhr, wird seine „Antidepressionsmusik“ als Mix aus Soul, Pop und Funk angekündigt. Die Coverband The Queen Kings spielt am Freitag (17.), 20.30 Uhr, Songs natürlich von – Queen. Funk, Soul, Pop und HipHop mit der Formation Amokoma gibt es am Samstag (18.), 20.30 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Sämtliche restlichen Termine für dieses Jahr sind abgesagt worden. hol/BILD: Jäger Audiodesign/ Thomas Neu/Veranstalter