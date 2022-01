Doppelte Schlagzeuger bis grobe Schnitzer: Bergsträßer Kulturtermine in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Ausschließlich auf Schlaginstrumenten spielt das Duo Double Drums sein Programm „Beat Rhapsody“ am Freitag (28.), 20 Uhr. Das Gastspiel von Cobario, geplant für Samstag (29.), wurde auf Januar 2023 verlegt (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Christuskirche Heppenheim

Ein „Jazz-Gipfeltreffen“ wird für Samstag (29.), 20 Uhr, angekündigt. Es treffen dabei aufeinander der Saxofonist Tony Lakatos und der Gitarrist Ferenc Snétberger (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Die Eigenproduktion „Normans Eroberungen – Quer durch den Garten“ ist am Freitag (28.) und Samstag (29.), jeweils 20 Uhr, zu sehen. Am Sonntag (30.), 15.30 Uhr, folgt das Kindertheaterstück „Die kluge Bauerstochter“. Ebenfalls am Sonntag (30.), spielen ab 19 Uhr die Original Blütenweg-Jazzer (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869 104).

Musiktheater Rex Bensheim

Das Konzert von Wishbone Ash, geplant für Mittwoch (26.), wurde abgesagt. Hits der Hollies, von The Sweet und 10cc spielt das Trio Frontm3n am Freitag (28.), 20.30 Uhr. Songs von Pink gibt es am Samstag (29.), 20.30 Uhr, mit der Coverband Not P!nk (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Kirche Sankt Georg Bensheim

Orgelwerke von Bruhns und Duruflé spielt Gregor Knop am Sonntag (30.), 17 Uhr. Das Konzert wird auf Großleinwand übertragen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Theater Sapperlot Lorsch

Politisches Kabarett mit Mathias Tretter und seinem Programm „Sittenstrolch“ steht am Donnerstag (27.), 20.30 Uhr, auf dem Spielplan. Am Freitag (28.), folgt das österreichische Duo BlöZinger mit „Erich“. Das Gastspiel der Goldfarb-Zwillinge, geplant für Samstag (29.), wurde auf den 24. September verschoben. Am Sonntag (30.), 19.30 Uhr, präsentiert die Formation Wildes Holz unter dem Motto „Grobe Schnitzer“ internationale Hits – allerdings in sehr eigenen bis eigenwilligen Interpretationen (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: Lars Termes/Natalie Färber/ Thomas Neu/Jan Walford/Otto Reiter/ Harald Hoffmann/Veranstalter

