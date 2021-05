Das heutige Bildmotiv in unserer Serie wirft einen Blick in die Bensheimer Geschichte vor dem Jahre 1906. Man kann diese zeitliche Eingrenzung vornehmen, da damals ein späteres markantes Gebäude an der Rodensteinstraße noch nicht vorhanden war: die Rodensteinschule, mit deren Bau eben erst im Jahr 1906 begonnen und die erst im Jahr 1908 fertiggestellt wurde.

Zu sehen ist auf dem

...