Birkenau. Ob Otto Seile, der „Vater der Sonnenuhren“ in Birkenau, wohl jemals damit gerechnet hat, dass er im Jahr 1943 mit dem Anbringen eines Zeitmessers an seinem Haus einen Sonnenuhren-Boom auslösen würde, der die Gemeinde nun weltweit bekannt machen soll? Jetzt ist es offiziell: Der Odenwald-Ort hat mit 201 Sonnenuhren auf 24,56 km2 Fläche den Weltrekord für die „größte Sonnenuhrendichte an einem Ort“ erzielt. Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) hat dem selbst ernannten „Dorf der Sonnenuhren“ den Rekord bestätigt. Damit geht ein großer Wunsch des Sonnenuhrenvereins endlich in Erfüllung.

„Wir hoffen schon seit Anfang 2017 auf den Weltrekord, als wir den Sonnenuhrengarten eröffnet und das Ziel verfolgt haben, über 150 Sonnenuhren in der Gemeinde zu zählen“, sagt Monika Lübker, Vorsitzende des Sonnenuhrenvereins. Dieser war die treibende Kraft, den Weltrekord nach Birkenau zu holen, auch wenn es den einen oder anderen Rückschlag gab – aber der lange Atem hat sich nun endlich ausgezahlt.

„Nachdem uns die Dokumentation mit Bildern der zahlreichen Sonnenuhren vorlagen, war die Zeit reif für die Zertifizierung der Leistung als neuer Weltrekord“, wird der oberste RID-Rekordrichter, Olaf Kuchenbecker, in der Mitteilung des RID zitiert. „Obwohl sehr ungewöhnlich, ist dieser neue RID-Weltrekord aus Birkenau allemal beeindruckend. Denn die deutsche Hauptstadt Berlin beispielsweise weist zwar im direkten Vergleich mit 237 Sonnenuhren einige Uhren mehr aus als Birkenau – jedoch auf einer deutlich größeren Fläche, sodass Berlin lediglich auf 0,27 Uhren pro km2 kommt. Dieser Vergleich manifestiert die Dominanz von Birkenau mit deutlichen acht Sonnenuhren pro Quadratkilometer“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Dem Institut gefalle besonders gut, dass der Verein den gesamten Ort zum Mitmachen animiert habe und viele Geschäfts- und Privatleute Sonnenuhren an den eigenen Fassaden angebracht haben. Dies entspreche dem Grundgedanken des Instituts, wonach Menschen ihre Kräfte bei RID-Weltrekorden bündeln und mit Spaß eine gemeinsame Aufgabe bewältigen.

„Dranbleiben zahlt sich aus“

Nach zwei missglückten Anträgen auf einen Weltrekord bei der Guinness-Zentrale (wir haben berichtet), freut sich Lübker nun umso mehr, dass es mit dem Rekord geklappt hat. „Dranbleiben und neue Möglichkeiten zu suchen – das zahlt sich aus. Man kann etwas bewirken“, sagt sie. Außerdem sei ein wichtiges Ziel der Vereinsarbeit erreicht, nämlich die Sonnenuhren auch als touristischen Faktor zu nutzen, um Besucher in die Gemeinde zu locken. „Aber ohne Unterstützung vieler Menschen aus dem Verein und der Bevölkerung, die sich mit Sonnenuhren beteiligten und die uns auch Sonnenuhren gespendet haben, wäre das nicht geglückt“, sagt Lübker.

Gemeinde kann damit werben

Aber nicht nur für den Verein und Lübker selbst bedeutet dieser Weltrekord ein Meilenstein. Auch für die Gemeinde Birkenau ist diese Auszeichnung bedeutsam: „Birkenau kann damit werben. Die Gemeinde kann ihren Bekanntheitsgrad steigern. Außerdem lässt sich damit auch eines der Ziele im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK), Birkenau im Odenwald europaweit positiv bekanntzumachen, jetzt leichter erreichen“, freut sich Lübker.

Mit diesem Rekord werde nun noch deutlicher, dass ein Ausflug im eigenen Land durchaus lohnenswert sei, sagt Bürgermeister Helmut Morr. Die Gemeinde Birkenau werde so ein Stück weit interessanter für den Tourismus. „Ich finde es toll, dass die Anstrengungen und Arbeit von Monika Lübker und dem Sonnenuhrenverein nun belohnt werden“, so der Rathauschef. Er selbst sowie Stefan Roewer, Vorsitzender der CDU Birkenau, haben die Rekordversuche des Vereins – zunächst bei der Guinness-Zentrale, dann beim RID – stets verfolgt und mit persönlichen Schreiben unterstützt. „Die Gemeindeverwaltung hat den Verein unterstützt, wo wir konnten.“ Die Fläche des Sonnenuhrengartens stelle die Gemeinde dem Verein kostenlos zur Verfügung. Auch die Sonnenuhrenwanderwege wolle man vonseiten der Gemeindeverwaltung nun weiter voranbringen.

Es wird weiter groß geträumt

Man könnte meinen, der Sonnenuhrenverein habe nach diesem Weltrekord nun genug und lege eine Pause ein. Aber nein – „natürlich machen wir weiter“, betont die Vorsitzende. Mit 201 Zeitmessern hat der Sonnenuhrenverein also den Rekord nach Birkenau geholt. Eine vergleichbare Größenordnung gebe es aber im italienischen Aiello del Friuli, einer 2000-Seelen-Gemeinde mit rund 100 Sonnenuhren, wie Lübker erklärt. Der Birkenauer Verein möchte durch den Bau weiterer Sonnenuhren die Anzahl weiter erhöhen, mit dem Rekord werben und hoffentlich bald wieder Führungen und Veranstaltungen anbieten. Und der Verein traut sich weiter – oder vielleicht jetzt erst recht –, noch einmal groß zu träumen: „Ein Traum wäre ein Sonnenuhren-Museum unter anderem mit den Originalzeichnungen von Otto Seile, die sich im Besitz des Vereins befinden“, sagt Lübker. Dieses Ziel sei jedoch eher mittelfristig zu sehen. Doch im Rathaus stößt diese Idee auf fruchtbaren Boden. „Wenn man die passenden Räumlichkeiten und Personen findet, die das übernehmen, wäre das natürlich toll“, so Morr. Er wolle die weitere Unterstützung des Sonnenuhrenvereins seinem Nachfolger, der am 14. März gewählt wird, ans Herz legen.