„Der Odenwald greift nach den Sternen“: Unter diesem Motto steht ein besonderes Kunst-Kalender-Projekt mit „himmlischen Aussichten“ für das nächste Jahr. Die Monatsblätter zeigen Odenwälder Sehenswürdigkeiten im Dialog mit den Sternen des Universums.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

4 Bilder © Jürgen Kiffe

Der in Darmstadt geborene und in Brensbach lebende Grafik-Designer Jürgen Kiffe hat damit sein erstes Kalenderprojekt erstellt. Ziel war es, Bekanntes aus der Region in überraschend neuem Blickwinkel zu präsentieren. „Ich wollte die Einzigartigkeit unserer Region mit ungewöhnlichen Ausdrucksmitteln darstellen und nicht einfach brave Schönwetterfotos machen,“ sagt Kiffe. Daher habe er sich entschieden, nachts zu fotografieren und die unbekannte Seite des Odenwalds zusammen mit dem Sternenhimmel einzufangen. „Ich ließ den Fotoapparat einfach etwas länger hinsehen und machte die nächtliche Erdrotation durch bewegte Sternspuren sichtbar. Es brauchte anderthalb Jahre Geduld, um auf die passenden sternklaren Nächte zu warten.“ Es habe manchmal schon Überwindung gekostet, um im Sommer oder Winter auf der Jagd nach den Sternen abends das heimelige Zuhause zu verlassen und schlaflos durch die Nacht zu ziehen.

„Diese Arbeit ist für mich ein Herzensprojekt, eine Hommage an den Odenwald, der von Kindesbeinen an zu meiner Heimat wurde,“ so Kiffe. Er wünsche sich, dass der regionale Kalender für 2022 nicht nur ein Jahr Freude bereitet, sondern auch hilft, die Identität der Odenwälder zu stärken.

Der Foto-Kunst-Wandkalender im A2-Querformat ist auf stabiles 250-Gramm-Papier gedruckt. Den Vertrieb übernimmt Jürgen Kiffe in Eigenregie. Erhältlich ist der Kalender im Internet unter www.kiffe-design.de sowie in vielen regionalen Buchläden. Der Ladenpreis beträgt 38 Euro, die Auflage ist limitiert. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2