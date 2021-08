Blick in die Zeller Vergangenheit

Unsere heutige Folge der „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ ermöglichte eine Bildzusendung unserer Leserin Claudia Hildebrandt. Das alte Schwarzweißbild zeigt die Gronauer Straße 135 in Bensheim-Zell vor über 100 Jahren. „Das historische Bild entstand um das Jahr 1910. Aus dem Fenster schaut meine Uroma Katharina Volk, die für 49 Jahre Hebamme in Zell war. Die Kinder sind links Philipp Volk, geboren 1905, und rechts Johannes, geboren 1908. In der Mitte sind zwei Nachbarskinder zu sehen“, erläutert Claudia Hildebrand in ihrer Nachricht an die Redaktion. Im Jahre 1971 wurde das Haus abgerissen und durch das aktuell dort stehende Haus ersetzt. tn/Bild: Neu

