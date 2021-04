Michelstadt. Zum insgesamt zweiten Mal in seiner 60-jährigen Geschichte findet der Michelstädter Bienenmarkt in diesem Jahr nicht statt. Bereits 2020 war das große Volksfest wegen der Pandemie-Regeln gestrichen worden; genau so ist es auch in diesem Jahr. Geplant gewesen war die Veranstaltung für die Pfingstwoche. hol

AdUnit urban-intext1