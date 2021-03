Darmstadt/Worms. Seit gestrigem Montag, 8. März, sind gemäß der Beschlüsse des Hessischen Corona-Kabinetts vereinzelt wieder öffentliche Einrichtungen in Darmstadt unter strengen Hygieneauflagen für den Publikumsverkehr geöffnet. Dazu zählen der Zoo Vivarium und das Museum Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe.

Der Zoo Vivarium öffnet seine Außenbereiche, es gelten die regulären Öffnungszeiten und Eintrittspreise. Gemäß den Vorgaben der Landesregierung ist die Besucherzahl begrenzt. Eine vorherige Online-Terminreservierung ist notwendig und steht im Internet auf www.zoo-vivarium.de zur Verfügung. Die Besucher werden gebeten, die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln, insbesondere die Einhaltung des Mindestabstands, zu beachten. Es besteht zudem die Verpflichtung, eine Maske zu tragen. Das zugrundeliegende Hygienekonzept für den Zoo Vivarium orientiert sich an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Der Spielplatz und der Zooshop bleiben vorerst geschlossen.

Auch das Museum Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe in Darmstadt hat wieder zu den normalen Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr) unter strengen Auflagen geöffnet. Eine Terminvergabe vor dem Museumsbesuch ist notwendig über Telefon 06151/133 385.

Das Hessische Landesmuseum Darmstadt wird ab dem 12. März wieder geöffnet sein. Für den Besuch müssen Termine vereinbart und Kontaktdaten hinterlassen werden.

Terminvereinbarung nötig

In Worms darf nach mehrmonatiger Zwangspause aufgrund des angeordneten Lockdowns der Tiergarten ab sofort wieder seine Türen für die Besucher öffnen. Möglich macht dies eine Regelung in Rheinland-Pfalz. Bis auf Weiteres ist nur eine begrenzte Besucherzahl zulässig und der Einlass nur nach vorheriger Onlineanmeldung möglich. Es gelten zudem verschärfte Kontakt- und Hygienegebote sowie eine Maskenpflicht für alle Besucher ab 6 Jahren, Letzteres allerdings nur im Kassenbereich und im Tiergartenshop. Die Tierhäuser, das historische Karussell und die Kindereisenbahn stehen derzeit noch still, doch lockt der Tiergarten mit seinem weitläufigen Gelände und jeder Menge tierischen Nachwuchs.

Aufgrund der weiterhin bestehenden Kontaktbeschränkungen und erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ist eine Voranmeldung des Besuches über die Internetseite des Tiergartens (www.tiergarten-worms.de) zwingend notwendig. Wer diese Reservierung nicht vornimmt, wird keinen Einlass erhalten. Eine telefonische Voranmeldung ist nicht möglich. red