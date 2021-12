Unser heutiger Bildvergleich führt uns in die Wilhelmstraße in Bensheim. Die historische Postkarte des örtlichen Amtsgerichts bekamen wir von Dieter Rogalli vom Bensheimer Museumsverein zugesandt.

Als das Gerichtsgebäude in den Jahren 1900 bis 1902 nach den Plänen des Darmstädter Architekten Prof. Karl Hofmann errichtet wurde, hieß die Straße, an der es gebaut wurde, so wie heute:

...