Bergsträßer Bühnen: Viel Klassik sowie Prominenz mit Sawatzki, Berkel und Fischer

Theater Mobile Zwingenberg

Am Freitag (1) und Samstag (2,), jeweils 20 Uhr, ist die Mobile-Eigenproduktion „Heartbreak Inn“ zu sehen. Am Sonntag (3.), 11.30 und 14 Uhr, liest die Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki aus ihrem Buch „Andere machen das beruflich“.

Diefenbachsaal Zwingenberg

„Musik-Collagen“ heißt das Festival, das am Wochenende beginnt. Am Samstag (2.), 18 Uhr, stehen mit sechs Mitwirkenden Lieder von Beethoven, Brahms und Vaughan Williams sowie ein Streichquartett von Beethoven auf dem Programm. Um 20.30 Uhr spielt das Pianoduo Danhel-Kolb Klavierwerke von Ravel und Brahms zu vier Händen. Am Sonntag (3.), 16 Uhr, folgt ein Percussion-Konzert von Hsin-Hsuan Wan mit Werken von Cheung, Bach, Applebaum, Alvarez und Piazzolla.

Bergkirche Zwingenberg

Ebenfalls im Rahmen der „Musik-Collagen“ steht das Konzert am Sonntag (3.), 19 Uhr, mit Arien und Duetten von Händel sowie Kammermusik von Platti. Es wirken mit Karola Sophia Schmid und Solgerd Isalv sowie das Trio Il Continuo.

Parktheater Bensheim

Im Rahmen des Bensheimer Lesefestivals stellt der Schauspieler und Autor Christian Berkel am Samstag (2.), 20 Uhr, seinen zweiten Roman „Ada“ vor.

Eine Konzertreihe mit musikalischem Nachwuchs veranstaltet derzeit die Kulturstiftung für die Bergstraße. Der nächste Termin beginnt am Sonntag (3.) um 16 Uhr.

Michaelskirche Bensheim

Das Abschlusskonzert der Bensheimer Orgelwochen bestreiten am Donnerstag (30.), 20 Uhr, das Blechbläserensemble Embrassment und Konja Voll. Auf dem Programm stehen u. a. Bearbeitungen von Werken von Schütz, Bach und Mendelssohn.

Theater Sapperlot Lorsch

Bereits am heutigen Dienstag (28.), 20 Uhr, läuft der nächste Kultursalon, an dem diverse Kleinkünstler mitwirken. Am Freitag (1.), 20.30 Uhr, steht wieder einmal besonderer Besuch an: Tim Fischer, seit vielen Jahren einer der bedeutendsten Chansonniers weit und breit, präsentiert sein Programm „Cabaret Berlin – Zeitlos“. hol/BILD: Andreas Nass/Britta Pedersen (dpa)/ Tine Acke/Veranstalter