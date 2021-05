Barrierefrei durch den Exotenwald

Weinheim. Er ist rund dreieinhalb Kilometer lang, und man kann ihn auch rollen: Die Stadt Weinheim hat am Übergang vom Schlosspark zum Exotenwald den ersten barrierefreien Wanderweg der Gegend ausgewiesen. Er führt über bereits vorhandene Wege, die auf ihre Barrierefreiheit geprüft und dann zu einer Strecke zusammengefügt worden sind.

AdUnit urban-intext1

Zu Mammut-Bäumen und zurück

Weinheims Umwelt- und Naturschutzbeauftragter Roland Robra hat die Route nach den Kriterien der Barrierefreiheit entwickelt und online ausgewiesen. Zu finden ist sie im Wanderportal Komoot und auf www.weinheim.de/tourismus.

Der barrierefreie Weinheimer Wanderweg beginnt an den Behinderten-Parkplätzen am Schlosspark, nahe des Busparkplatzes und der Wohnmobil-Stellplätze. Er führt durch den Schlosspark bis zu einem Ausgang, an dem die Bordsteine abgesenkt sind, und geht weiter in den flacheren Teil des Exotenwaldes.

Im Wald führt der Weg zu den berühmten Mammut-Bäumen und von dort wieder zurück in den Schlosspark.

AdUnit urban-intext2

3,7 Kilometer lang

Bei der Konzeption hat sich Roland Robra an der DIN-Norm für barrierefreie Wege orientiert. Darin ist festgelegt, dass die Wege nicht mehr als sechs Prozent Steigung aufweisen dürfen und nicht mehr als 2,5 Prozent Querneigung; sie müssen mindestens 1.20 Meter breit sein.

Der barrierefreie Wanderweg ist knapp 3,7 Kilometer lang und bei angemessenem Tempo in rund eineinhalb Stunden zu schaffen. Zu Fuß und im „Rolli“. red

AdUnit urban-intext3

Info: Der Direktlink zu den Weinheimer Wegen lautet: https://www.weinheim.de/startseite/stadtthemen/wanderwege.html

AdUnit urban-intext4