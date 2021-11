Ausstellungen im Kreis Bergstraße

Die Römer im Hessischen Ried

Alsbach-Hähnlein. Um die „frühe römische Okkupation des Hessischen Rieds“ geht es in der aktuellen Sonderausstellung des „Museums in der Anstalt“ in Hähnlein. Die Schau läuft bis zum 19. Dezember und kann besucht werden samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. hol

Bilder mit Reifenprofilen

Bensheim. Eine spezielle Herangehensweise hat die Künstlerin Gabriele Hundt bei ihren Bildern: Grundlage für die Arbeiten bilden Reifenprofile, die so lange bearbeitet und eingearbeitet werden, dass am Ende eine Illusion gebauter Räume entsteht. Beispiele für diese Arbeiten sind bis zum 31. Januar im Gertrud-Eysoldt-Foyer des Parktheaters zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung zu den Veranstaltungen im Parktheater. hol

Menschen in Metropolen

Bensheim. Straßenfotografie – das sind Schnappschüsse von Menschen, die nicht nur die Personen abbilden, sondern damit auch das Leben in den Metropolen. Das Bensheimer Museum zeigt bis zum 16. Januar Straßenfotografie aus der Sammlung von Freddy Langer, die die gesamte Zeitspanne vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart abdeckt. Geöffnet ist das Museum donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr. hol